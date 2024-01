¿Cuáles son los mejores lugares del Perú para que viva un extranjero? Argentino sorprende con su respuesta

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en YouTube, donde un joven argentino reveló cuáles son los lugares más recomendados para que un extranjero pueda vivir de forma cómoda en el territorio peruano.

Muchos extranjeros llegan al Perú para realizar turismo y de paso conocer la más diversas tradiciones, costumbres, cultura y en especial, probar nuestra gastronomía que ha ganado gran popularidad a nivel internacional. Sin embargo, algunos deciden no solo quedarse unos meses, sino tratar de hacer una nueva vida en nuestro país.

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que el tiktoker QPA, identificado como Hugo Sosa, se encuentra al lado de uno de sus amigos europeos para revelar su ranking sobre qué departamentos del Perú son considerados los mejores para poder radicar.

La peculiar forma en que el joven extranjero dividió las categorías de aquellos lugares, llamaron mucho la atención de sus seguidores: "'me mudo hoy', 'quiero probar suerte', 'solo por un mes', 'no la hago' y 'no lo conozco'", como una manera de mostrar desde los más sitios recomendables hasta los menos sugeridos.