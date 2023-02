Una desgarradora escena está sacudiendo las redes sociales. A detalle, el caso engloba a un hombre que regresó a la casa de sus abuelos, tras laborar por 26 años en Estados Unidos (EE.UU.), pero no encontró a sus parientes con vida, sino enterrados en un cementerio de su poblado.

En ese sentido, el caso inicia con el sujeto aproximándose a la vivienda de sus familiares y llamándolos a la distancia. Al no recibir respuesta, el hombre empieza a monitorear la zona para "encontrar" a sus abuelos. Sin embargo, luego de varios minutos de recorrido, comprende que la morada está completamente abandonada.

Por consiguiente, Ángel visita a los vecinos más próximos para preguntar sobre sus parientes, pero ellos confirman la trágica noticia de sus muertes. Asimismo, los moradores brindan información del nicho de la pareja, a fin de que logre despedirse de sus antecesores.

Tras apersonarse al lugar, el individuo no pudo contener la emoción y terminó encima de las tumbas de sus parientes. Además, las imágenes exhiben como Ángel abraza los sepulcros mientras llora desconsoladamente.

En la descripción del video de TikTok se puede leer lo siguiente: "No fue el abrazo anhelado que yo quería. Los visité en su nueva casa, un lugar al que no te gustaría ir, el panteón. Lo que recibí fue un abrazo frío. De esos que te congelan el alma y el corazón. Pero yo sé que ellos me cuidan desde el cielo".