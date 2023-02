18/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un reciente hecho llamó la atención de los vecinos en el distrito de San Juan de Miraflores y que fue viral en las redes sociales, fue el caso de un hombre quien salió semidesnudo por la ventana de un Hostal en SJM y tras estar en la calle, empezó a correr sin parar.

El sujeto no midió el peligro y arriesgo su vida al utilizar el mostrador de una tienda como escalera para poder escapar del hotel huyendo despavorido del área.

Los vecinos y transeúntes de la zona aseguraron, que era la primera vez que sucedía algo por el estilo, pero no se animaban a ayudar al sujeto y solo se quedaban grabando y gritando.

Pese a que el hombre quedó tendido en el suelo quejándose de dolor, un ciudadano de origen venezolano, fue el único que le brindó los primeros auxilios al hombre semidesnudo que comenzó a botar espuma por la boca.

Según narra el ahora conocido como "el buen samaritano", el joven afectado pedía ayuda despavorido, dijo que era de Surco y se presume estaba bajo los efectos de alguna droga.

"Me indigno tanto, me dio pena que me traslade para acá", señaló el vecino de buen corazón que ayudó al sujeto semidesnudo.

Sin embargo, el conocido como "el buen samaritano" señaló que al llegar a la escena hubo alguien que se burlo por haberle llevado ropa al sujeto,

"Vivimos en una sociedad que está tan perdida con un celular hoy en día, que a veces vemos una persona que está agonizando y lo que hacemos es grabar cuando de repente tenemos la opción de ayudar a esa persona", sostuvo.

[Video] Hombre semidesnudo se lanza de hostal en SJM

El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 414 de la avenida Los Héroes. El sujeto saltó desde un segundo piso y cruzó, sin pantalones, la vía elevada de la Línea 1 del Metro de Lima.