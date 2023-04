¡Directo a la infancia! Captan auto de 'Los Magníficos' en calles de Lima y dicen: "¿Hannibal, eres tú?"

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡En ese auto cabe todo! Si hubo una serie que marcó la generación de muchos, fue 'Los Magníficos', que mostraba las aventuras de cuatro soldados estadounidense que decidieron desertar en la guerra contra Vietnam y formar un escuadrón para abolir las injusticias. Es así, que un ciudadano logró captar su mítico vehículo en las vías de Lima Metropolitana, convirtiéndose rápidamente en tendencia.

De acuerdo a ello, en el video se observa como el carro se encuentra en la avenida Alfonso Ugarte atorado en el caótico tráfico de la capital; sin embargo, muchas personas no podían creer lo que estaban viendo; generando más de una risa entre los internautas.

Las aventuras de Murdock, Hannibal, Mario Baracus y Fénix en Lima

El auto de 'Los Magníficos' movilizándose en plenas calles de la capital.

Por consiguiente, el clip titulado: "Hace 10 años, un tribunal militar condenó a prisión a unos comandos por un crimen que no cometieron", fue difundido por el usuario Peter Espinoza (@espinozapeter5) en TikTok y ya cuenta con más de 400 mil reproducciones, al igual que 16 mil me gustas en solo dos días de haber subido las imágenes.

Algunos internautas aprovecharon para comentar el curioso momento; asegurando que ver esa unidad móvil, es recordar una parte de su infancia y únicamente los de la "vieja escuela" lo reconocen inmediatamente.

Otros, mencionaron que siempre han anhelado contar con una camioneta de la marca GMC y modificarla al fiel estilo de la producción norteamericana, resaltando que poseía demasiado espacio para colocar cualquier artefacto que ayudaría a Murdock, Hannibal, Mario Baracus y Fénix a realizar sus famosas misiones.

"Solo la vieja escuela entenderá de qué serie se trata", "Solo para adultos conocedores", "Tal vez puedan contratar a 'Los Magníficos'", "Mario Baracus viendo quién maneja", "Grandes recuerdos. En ese carro cabía todo", "Yo también quisiera tener una camioneta así", "Uno de mis sueños es comprarme una camioneta así", "Lo paro viendo a unas cuadras de mi casa", "Ahora están en Lima, Los Magníficos", "Esa es mi serie favorita, no lo puedo creer", "Mi abuelo me sentaba a ver esa serie y me mataba de risa", "Demasiado buena esa camioneta GMC", fueron parte de los divertidas reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

De esta manera, una persona captó como el auto de la popular serie estadounidense, 'Los Magníficos', se encontraba transitando por Lima. El video ya ostenta más de 400 mil vistas en pocos días.