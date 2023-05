¡Divertidísimo! Dueños colocan letrero a perrita para evitar que desconocidos la sigan alimentando: "Ayúdenme con mi dieta"

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una divertida secuencia está generando muchas reacciones en los internautas de TikTok. El caso engloba a una perrita que recibió un letrero de sus dueños para evitar que desconocidos la sigan alimentando e incrementando sus problemas de peso.

En la secuencia pudo percibirse que la mascota se encontraba en estado de obesidad. Sin embargo, el animal ingresó a un restaurante a fin de pedir comida a los comensales del lugar.

Aparentemente esta práctica sería habitual en la canina, por lo que los propietarios optaron por escribir un mensaje para aquellas personas que tratan de alimentar a la peludita. En la misiva, invitaron a las personas a no entregar más comida al animal.

En ese sentido, los amos del animal aseguraron que la perrita recibe comida diariamente y a sus horas. No obstante, visita establecimientos culinarios para pedir alimentos a los clientes que se encuentran degustando de sus platillos.

Del mismo modo, descartaron que su pronunciado vientre respondiera a un estado de gestación, sino que serían sus problemas de gordura en la canina.

"No me den más comida por favor, yo como en mi casa. No estoy embarazada. Estoy gorda de tanto pedir. ayúdenme a mantener mi dieta", escribió uno de sus propietarios.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma satírica por el divertido momento. Al respecto, apuntaron a que también necesitan ese letrero, ya que también tratan de cuidar su figuras, pero no lo consiguen.

Más de un millón de de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de un millón de reproducciones, más de 120 mil likes, 2050 comentarios y 12 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Necesito que mis padres me pongan un cartel parecido", "Necesito uno igual en el cuello", "Ante situaciones extremas, medidas extremas", "Era necesario, el pobre aninal estaba obeso".