El escalofriante momento en el que una meteoróloga se desmaya durante una transmisión en vivo

Alissa Carlson Schwartz, una meteoróloga galardonada, se desmayó el sábado 18 de marzo por la mañana, mientras presentaba un informe meteorológico en un programa de televisión. El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en una transmisión con las copresentadoras Nichelle Medina y Rachel Kim.

El escalofriante momento

La meteoróloga de CBS Los Ángeles acababa de ser presentada por las co-conductoras Nichelle Medina y Rachel Kim durante el KCAL News, pero luego sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo.

A medida que se difundió la noticia del desmayo de Alissa Schwartz, muchos expresaron su preocupación y enviaron buenos deseos a la meteoróloga. El incidente fue particularmente preocupante dada la naturaleza pública de su trabajo.

"Espero que esté bien. Eso da miedo de ver. Mis oraciones por ella", "Ella debería arreglar su problema cardíaco ahora. Me alegro de que ella diga que está bien", "Eso fue algo trágico de ver esta mañana. ¿Sigue viva? "No otra vez, wooo" No lo sé, pero ves que su ojo derecho se levanta y se ve bizco. Espero que esté bien, pero se notaba que se había operado la cara", "Estará bien. Solo necesita su segundo refuerzo", "Sufrió una afección cardíaca previa desconocida", fueron algunos comentarios de la publicación.

Meteoróloga informa sobre su estado de salud

El periodista Mike Dello Stritto usó unos minutos de su programa de televisión para informar sobre el estado de salud de su compañera Alissa Carlson Schwartz.

"Nuestra colega Alissa Carlson se enfermó durante nuestro noticiero de las 7 a.m. esta mañana. Quiero agradecer a sus compañeros de trabajo que tomaron medidas inmediatas para consolar a Alissa y llamar al 911. Alissa está siendo tratada en el hospital en este momento. Con suerte, sabremos más en breve. Mientras tanto, Alissa estará en nuestros pensamientos y rezamos para que se sienta mucho mejor pronto", dijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alissa Carlson Schwartz actualizó su estado de salud. En sus historias, escribió: "¡Gracias por todos los textos, mensajes y llamadas! ¡Voy a estar bien!".

¿Qué causó que Alissa Carlson Schwartz se desmayara?

Nadie comentó públicamente qué causó que Schwartz se desmayara. Sin embargo, esta no fue la primera vez. Hace nueve años, en 2014, la mujer vomitó durante un informe meteorológico mientras trabajaba en otra estación. Más tarde le diagnosticaron una válvula cardíaca con fugas.

En 2018, Alissa Carlson Schwartz dio una actualización sobre su condición y dijo que la válvula había comenzado a repararse sola con células madre de su hija, Aris.