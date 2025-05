Christian Cueva se arrepiente de los errores cometidos en su carrera: "Soy responsable de mis actos"

Christian Cueva fue el flamante invitado del último programa de 'Enfocados' el cual es conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Esta edición era más que esperada ya que se trataba del reencuentro de la 'Foquita' y 'Aladino' luego de las polémicas declaraciones de Pamela López en El valor de la verdad.

Y aunque la gente esperaba una tensa relación entre ambos, lo cierto es que la relación parece no haberse resquebrajado por lo que las risas y bromas fueron recurrentes a lo largo de la entrevista.

Hubo un momento de la charla donde el tono de la misma cambió cuando Christian Cueva comenzó con un mea culpa inesperado. El actual volante de Cienciano señaló que en el pasado no fue debidamente profesional que se necesitaba y que la responsabilidad recae toda sobre él.

Además, señaló que durante toda gran parte de su carrera jugaba al fútbol solo por diversión a pesar de que sus cualidades podrían haberlo llevado a jugar en cualquier liga del mundo.

"No le echo la culpa a nadie. Yo soy el responsable de todos mis actos, de lo que he vivido en el fútbol y de mi vida en general. De repente, ser más profesional, que muchas veces no fui. Con Jefferson conversaba y me decía que podía estar jugando en cualquier lugar del mundo, pero la diferencia es que allá se trabajan y se cuidan. Yo, por cultura o crianza, jugaba al fútbol por divertirme", indicó.