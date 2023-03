"Soldado caído": Joven es sorprendido por respuesta a si su novia le es infiel

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El video subido a las redes sociales por Jeffrey Córdova Andrade, con la cuenta de @jeffreyeduardocor, sorprendió a todos al ver que el joven pidió una señal clara al cielo para saber si su novia le estaba engañando.

"Dame una señal"

En el clip se ve a Jeffrey decir "que caiga un rayo si me has sido infiel", e instantáneamente, el cielo le respondió con una contundente señal, causando el revuelo entre sus cientos de seguidores de TikTok.

Jeffrey comenzó a preguntar distintas cosas mirando al cielo y, entre risas, le pidió al universo que le diga si su pareja lo engañaba con otro. "Que salga un destello si me has sido infiel", dijo finalmente.

Mientras tanto, su pareja lo miraba fijamente con confianza, sin saber que al momento del conteo, el cielo se iluminaría por un rayo. Si bien ambos comenzaron a reírse de la situación, la sorpresa en ambos fue imposible de disimular.

"Sal de ahí": reacciones de los seguidores

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar en la cuenta de TikTok, generando alrededor de 1,8 millones de me gusta y más de 13 mil comentarios.

"Risa nerviosa, la conozco perfectamente", "Dios nunca miente, tenlo por seguro", "qué bueno que no dijo 'que me caiga un rayo'", "antes del destello, su lenguaje corporal ya lo decía", "más señales no puedes tener", "Diosito te mandó la señal, ya tú si la crees", "hermano sal de ahí, eso ya no es una señal, eso es una realidad", "no era ahí", "más claro imposible", "ve sus ojos" y "sal de ahí", manifestaron sorprendidos por la reacción de su novia.

"Sus expresiones la delatan"

A pesar de que Jeffrey Córdova Andrade no reveló más detalles sobre su relación, le demostró a su novia que él sí se había mantenido fiel en todo momento. Incluso, cuando su novia pidió la misma señal en otro video, el cielo no habría estado a su favor, por lo que solo habría reiterado su infidelidad.

Y es que muchos aseguraron que el "lenguaje corporal" y la actitud que tomó después de la broma eran la evidencia más clara que podía tener para saber si debía continuar su relación. Mientras tanto, otras personas manifestaron que la confianza podría estar "quebrada" después del reto viralizado en TikTok.

"Sus ojos de preocupación cuando dice si me has sido infiel", "mucha coincidencia", "creo que desde que lo mencionaste ella se delató con la mirada", acotaron otros preocupados.