"Ellos también merecen ser consentidos": Joven sorprendió a su novio con un ramo de flores

24/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las mujeres siempre reciben hermosos detalles como chocolates, joyas y flores por parte de sus parejas, como una muestra de todo el amor que les tienen. Sin embargo, ¿es normal que una mujer le regale un ramo de flores a su pareja? El video publicado por la cuenta de @mv.25.11, en la reconocida plataforma de TikTok, sorprendió a todos por la emotiva sorpresa que una joven tenía para su novio.

¿Quién dijo que las mujeres no podían?

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que Valeria se acerca cuidadosamente hacia donde la espera su novio Matías. Al parecer, ambos se citaron en un estacionamiento que al parecer le pertenece a un centro comercial de Chile.

Matías no tenía idea que en ese lugar su pareja le iba a obsequiar un ramo de flores. Es por eso que, al darse media vuelta y ver que Valeria cargaba ese obsequio, quedó muy sorprendido y sin saber cómo reaccionar solo atina a sonreír y decir: "¡Qué linda!".

Valeria, la joven chilena, indicó que lo que la motivó a dar ese detalle a su novio fue un video que vio en redes sociales, donde señalaban que la mayoría de los hombres solo reciben flores una vez en su vida: el día de su funeral.

"Por más sencillo que sea el gesto, ellos también se lo merecen", agregó Valeria, emocionada porque nunca había realizado una sorpresa así.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la joven y en señalar que siempre es bueno romper con los esquemas sociales y sorprender siempre a la persona que se ama sin importar el género.

"Por más mujeres y hombres así, que sepan que no todos son iguales", "mi futuro novio", "yo también quiero vivir ese sueño señor Stark", "a mis 42 años aún las espero, lo último que se pierde es la esperanza", "la verdad uno en una situación así no sabe cómo reaccionar ya que siempre piensan que por ser hombre somos de hierro cuando no es así también sentimos", "Dios, ya no quiero ser tu mejor guerrero", "me da felicidad y a la vez tristeza saber que la únicas flores que voy a recibir será cuando me muera", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.