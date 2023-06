¡Enternecedor! Fue al baile de promoción de su hermano y lloraron al recordar a sus padres

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La fiesta de promoción es para muchos un evento importante en sus vidas que les gustaría pasar junto a sus padres y demás familiares; sin embargo para un joven no fue así. Según Greysi Espinoza, ella y su hermano lloraron desconsoladamente tras recordar a sus padres ausentes en una fecha tan especial.

¿Qué pasó en la ceremonia?

En el material audiovisual compartido a través de su cuenta de TikTok, Greysi manifestó que ella tuvo que hacer el papel de su mamá para ingresar del brazo con su hermano a su ceremonia de graduación, en su escuela. Todo parecía ir bien, se veían contentos, pero al momento de llegar el baile del vals, el joven no pudo contener las lágrimas y abrazó fuertemente a su hermana.

"Pero esos papeles son irremplazables. Él y yo sabemos", mencionó Greysi. "El cruel destino que nos toco vivir, me faltó fuerzas, me quebré, lloramos como nunca", añadió en la descripción de su conmovedora publicación.

Ambos jóvenes extrañaban demasiado a sus padres, quienes no se encontraban ahí debido a que estaban retenidos en una celda, tal como contó en otro video, Greysi. También aclaró que eran medios hermanos.

"Mi padre falleció cuando tenía seis meses de nacida y pueden darse cuenta que mi hermano y yo somos medios hermanos. (...) Hace ya casi 12 años mi madre y el padre de mi hermano se encuentra recluidos en La Merced (Chanchamayo). Por esas razones no pueden estar presentes en nuestras graduaciones", señaló en redes sociales.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó miles de comentarios realizados por personas que se mostraron conmovidas por el enternecedor momento que protagonizaron ambos jóvenes por extrañar a sus padres en un evento tan especial.

"Me parte el alma verlos así", "ustedes pueden lograr todo lo que se propongan", "Nunca se desanimen", "gracias por estar a su lado", "no fui la única en derramar una lágrima", "yo fui sola y me dolió mucho", "el amor de hermanos es muy fuerte", "me impactó todo", "se me partió el alma campeón de campeones fuerzas, tú eres valiente que Dios te bendiga y haga un gran hombre y profesional tienes una excelente hermana" fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Otros usuarios aprovecharon en contar sus anécdotas vividas junto a sus padres, que por muchos motivos no se encuentran con ellos. Es así como la enternecedora historia de estos dos hermanos que lloraron en su fiesta de promoción, caló en muchos de los corazones de sus seguidores.