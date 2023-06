¡Enternecedor! Niño conmueve por ayudar a un abuelito a llegar a su casa

13/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos distintas escenas conmovedoras donde muchas veces los más pequeños son los protagonistas, tal como en el video compartido en TikTok, por la cuenta de Karen C. Solano, donde se ve a un niño llevar de la mano a un abuelito a su casa de forma segura.

Un niño con buenos valores

En el material audiovisual de 36 segundos de duración, se ve a un pequeño niñito montando su bicicleta y a la vez sosteniendo de la mano a un abuelito, quien va a paso lento, hacia su casa. Luego, el menor de edad se baja y camina junto a él hasta llegar a su destino sano y salvo.

"Llegando a casa encontré esta hermosa escena, mi vecinito estaba ayudando a un abuelo a llegar a su casa ya que solo quedaba algunas casa más abajo, pero quería ayudarle diciéndole que esa parte era un poco peligrosa para él y era necesario que él lo ayudara", se lee en la descripción del clip.

Los buenos valores y lecciones que los padres dan a sus hijos se reflejan en la educación y en la forma en que actúan los menores, tal como se muestra en el video compartido en distintos medios de comunicación.

¿Qué dijeron los seguidores?

El video se volvió tendencia rápidamente y generó alrededor de 1 millón de visualizaciones, así como miles de comentarios realizados por personas que se mostraron conmovidas por la tierna escena, y quienes no dudaron en aplaudir la ayuda que brindó el menor al abuelito.

"Están criando un buen ser humano", "su actitud es reflejo de los valores enseñados en casa y si que están haciendo un buen trabajo. Bendiciones papitos están formando un gran hombre", "eso es enseñarle humanidad ante los demás, es hermoso", "recordé a mi papito, no quiero ni pensar si un día me falta", "esto ya se trae, ojalá la familia no lo haga cambiar, tan bello, mi admiración a este niño. Dios le bendiga", "lo que ven en sus hogares se les llena su corazón", "soy como un lago de lágrimas", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la ayuda que brindó el pequeño niño al abuelito para llevarlo de forma segura a su casa, fue motivo para que muchos usuarios señalaran que la educación recibida en su casa fue la mejor y aprovecharon en reconocer el esfuerzo de sus padres.