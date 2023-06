¡Enternecedor! Abuelito conmueve por ir a almorzar con la foto de su esposa fallecida

08/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas mantienen distintas tradiciones y costumbres que hacen que se recuerden por siempre, y les ayuda a no olvidar el amor que los unió. Es así como la historia de Clarence Purvis conmovió a más de uno en redes sociales al verlo con la foto de su esposa fallecida.

Amor de antaño

Según la publicación realizada en Instagram, Clarence almorzaba todos los días con su esposa Carolyn, con quien estuvo casado más de seis décadas; tuvieron hijos y después de una vida felices, ella murió hace cuatro años. Sin embargo, a pesar de que ella no está presente en vida, él siempre la recuerda y no duda en ir con su foto a almorzar al restaurante que siempre les gustaba, Smith's en Reidsville, Georgia.

Su gesto de amor ha conmovido a todos los clientes del restaurante, propiedad de Joyce James, quien le preguntó a su pareja si haría lo mismo que Clarence.

El es parte de este restaurante, Le pregunté a mi esposo, 'si algo me llegara a pasar, ¿pondrías mi foto en la mesa?' Él contestó 'no lo creo amor, te amo, pero puede que eso sea mucho'.

Según Clarence, siempre va como 125 veces al mes, "la amaba muchísimo. la extraño bastante y pienso que así ella sigue conmigo", palabras que conmovieron a más de uno a nivel internacional.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperar, la publicación realizada en Instagram se volvió viral y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por el tierno gesto del señor de aún recordar a su amada esposa y de llevar siempre consigo una fotografía suya.

"Pobrecito como la debe de extrañar", "estoy llorando", "no sé si me destruye más que lleve las fotos de su mujer o ver que el pobre hombre de 93 años tiene que estar trabajando en un garage (y no me vengan con la dignidad del trabajo en la tercera edad, con 93 años debería disfrutar de no tener trabajar)", "para eso sirve el duelo, quien no lo procesa sufre", "mi amor", "si eso le hace sentir mejor seguir desayunando viendo a su esposa sea bien recibido, ser fuerte no significa que tengamos que olvidar a esa persona", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Instagram.

De esta manera la escena fue aplaudida por muchos al ver que Clarence Purvis lleva una fotografía de su esposa fallecida, cada vez que sale de trabajar y va al restaurante favorito de ambos, en un intento de recordarla siempre y hacer perdurar su amor.