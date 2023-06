¡Enternecedor! Niño despierta del coma y protagoniza emotivo reencuentro con su madre

Una vez más, las redes sociales nos muestra escenas conmovedoras donde una madre y su hijo son protagonistas tras un emotivo reencuentro en la sala de un hospital.

En el material audiovisual compartido por Tayane Gandra, en la famosa plataforma de TikTok, se ve cómo ella aparece corriendo por el pasillo del hospital al enterarse de que su pequeño niño ha despertado de un coma de 16 días.

Una vez dentro de la habitación no duda en darle un fuerte abrazo a su niño y comenzar a llorar por lo valiente que fue en todo su proceso de recuperación y saber que pudo despertar de un profundo sueño, debido a su enfermedad.

"Mamáaaaa", es el grito desgarrador de Guilherme Gandra Moura al ver a su madre, quien espera ser consolado por ella y sentir que todo lo malo ya pasó y que pronto se recuperará por completo.

Con mucha emoción, Tayane expresó su alegría y gratitud en las redes sociales: "He pasado 16 días sin dejarte, y en el único día que mamá se va a dormir a casa, ¡decides despertar de tu sueño reparador! Recibí la videollamada de papi contigo llamándome, exigiendo que me vaya corriendo, oh hijo mío, ¡como mamá volé hasta aquí para llegar pronto y abrazarte! Eres nuestro milagro más hermoso, gracias por ser tan nuestro, te amamos hasta el infinito y más allá".