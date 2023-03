¡Enternecedor! Padre lleva flores a su hija por su primer día de clases

26/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una enternecedora escena está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. En ese sentido, el reciente caso engloba a un padre de familia que llevó flores a su hija por su primer día de clases.

Así es, el progenitor sorprendió a su pequeña con un ramo a la salida de su escuela. A detalle, el video compartido en TikTok evidenció la alegría de la menor, que llegó corriendo a los brazos de su padre, cuando lo divisó a la distancia.

En esa línea, se percibió que la menor se encontraba bastante emocionada por la sorpresa de su progenitor. La pequeña dio saltos de alegría con su obsequió entre las manos; lo que derritió el corazón de miles de internautas.

"Un día cuando era joven le pedí a Dios que cuando sea padre me dé una hija. Y aquí estoy demostrando día a día lo mucho que se merece, lo mucho que vale. Respetando, enseñando y valorándola. Para ella soy su papito, su oso panda, y quiero que sea sí para toda la vida", se lee en los subtítulos del video de TikTok.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron positivamente ante el suceso. Al respecto, los usuarios mencionaron que todos los progenitores deberían seguir este ejemplo, para que sus hijas crezcan con amor, confianza y seguridad en sí mismas.

Asimismo, decenas de féminas lamentaron que sus padres no hayan demostrado tanto afecto como sí sucede con la protagonista del video en redes sociales.

Más de 107 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 107 mil reproducciones, 4 mil likes, 103 comentarios y 2 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Muy bonito de verdad. Me encantaría que a mi hija su padre la trate así, pero nadie puede obligar a nadie a ser como quisiéramos", "Como se emociona, ya me hubiera gustado que mi padre me regale rosas", "Qué hermosa nena", "Quisiera tener la oportunidad de volver a nacer, quizá Dios me da esa dicha en otra vida", "A veces quisiera teletransportarme a donde está mi hija y volver a mi trabajo".

Otro enternecedor caso

Dicen que cuando uno está enamorado, lo único que vale es el corazón y ese fue el caso de un joven que fingió darle un ramo de flores a su esposa con manzanilla, provocando la risa y, a la vez, ternura en los internautas, quienes no dudaron en resaltar el gesto.