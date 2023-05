¡Enternecedor! Perrita se recupera de compleja operación mientras su pareja y cría cuidan de ella

16/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que los animales son seres que nos sorprenden con sus ocurrencias. El reciente caso, generó gran impacto entre miles de internautas y no precisamente por ser cómica o carismática, sino más bien por ser enternecedora; puesto que engloba a un perrita que recibió el cariño de su pareja y de su cría cuando se recuperaba de una compleja operación.

El video compartido por la cuenta "@ferpieron38", en la plataforma de TikTok, evidenció que la referida mascota se encontraba en plena rehabilitación, por lo que no podía moverse con mucha suficiencia.

En ese sentido, el cachorro y su progenitor se mantuvieron todo el tiempo cerca de la canina a fin de brindarle cariño. El joven can se encontraba preocupado por la situación de su madre como se percibió en el corto de la plataforma china.

Perrita se recupera de compleja operación

De esta manera, los tres peluditos pasaron la mayor parte de sus días juntos sobre una manta que colocó su dueño. En las instantáneas, logró visualizarse un corte en el vientre de la perrita, que cerciora la versión del usuario de las redes sociales.

"Cuando digan que los animales no sienten, muestrales este video. Mamá se recupera de una compleja operación, el papá y el hijito no se separaron de ella ni un minuto, la mimaron y la acompañaron (...) Seamos más animales y menos humanos", narró el internauta Fernando Pieroni en su cuenta personal.

A detalle, la secuencia estuvo acompañada de la pieza musical de la cinta cinematográfica "Up" y tuvo como descripción: "Esta familia me tiene muy enamorado".

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma positiva ante el enternecedor momento. Al respecto, destacaron la bondad de los animales registrada en el video de 29 segundos.

Por otra parte, muchos cibernautas apuntaron que ellos sí pueden ser considerados como una "familia" por la abnegada preocupación que demostraron entre sí.

Más de un millón de de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de un millón de reproducciones, más de 120 mil likes, 2050 comentarios y 12 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Ellos si entienden lo que es ser familia", "Como se acurrucan con ella, espero que esta familia ahora solo viva cosas bonitas, llenas de amor y no vuelva a sufrir", "Me muero de amor", "Qué paz me da saber que van juntitos a un hogar", "Son lo mejor que hay, pronta recuperación".