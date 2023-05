"Eres mi mayor orgullo": Madre emocionada porque su hijo autista pagó la cena con su primer sueldo

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El amor de madre es infinito y siempre están atentas a cada uno de los logros de sus hijos, sin importar la edad que tengan. Cuando uno de ellos tienen una enfermedad, ellas son las primeras en buscar la forma de ayudarlos a mejorar. ¿Pero si tienen autismo, cambia algo? Claro que no, y así lo demostró una madre que se mostró conmovida por el emotivo gesto de su hijo autista de 43 años en el 'Día de la Madre'.

Orgullosa por cada uno de sus logros

En el video compartido en la plataforma asiática de TikTok, se aprecia una emocionante escena protagonizada por Fabio, un hombre autista de 43 años que, tras recibir su primer sueldo, invitó a su mamá a comer en el 'Día de la Madre'.

En las imágenes, captadas por el usuario Gabriel Fuh, se ve que la señora estaba terminando de comer junto con su hijo cuando el mozo se acerca a su mesa para cobrar el consumo. Inmediatamente, Fabio saca su tarjeta para pagar la cuenta ante la orgullosa mirada de su madre.

"¡Maravilloso!", se le escucha decir a la mujer conmovida por saber que su hijo pudo salir adelante a pesar de tener habilidades diferentes a las demás personas, e incluso no evitó derramar algunas lágrimas de emoción.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos por el tierno gesto del hombre autista hacia su madre, indicando que es una forma de expresar todo su agradecimiento por el constante apoyo que le dio su progenitora.

"¡Qué cosa más bonita!", "me encantó la historia", "es una persona encantadora, éxitos para toda su familia", "creo que lo conozco a él. Es un amor de persona. Éxitos para él y su familia. Ese video me hace feliz", "estoy con los ojos transpirando", "qué hombre. Hasta me emocionó junto a él", "hermoso, el primer amor de un hombre es su madre y el primer amor de una mujer es su padre", "qué hermoso, algún día mi hijo con autismo quizás lo haga también, sería maravilloso", "y qué maravillosa la persona que le brindó la oportunidad de trabajo también, realmente conmovedor", "el mejor regalo que pueda tener una madre saber que su hijo ya es independiente los amo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.