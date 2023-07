¿Es otro país? Joven arequipeña sorprende por su reacción al llegar a Lima

05/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos sorprendentes como el compartido por la usuaria @crispinto98, donde se muestra a la joven arequipeña decir que Lima le parece muy moderna hasta el punto de considerarlo otro país.

"Lima es otro país"

En el material audiovisual, de 56 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Cris Pinto, recorre las calles de Lima, como Miraflores y queda asombrada por lo "ordenado" que está, así como señalar que la capital es "muy moderna".

La joven tiktoker dejó entrever que en Lima uno puede permanecer a altas horas de la madrugada despiertos, pero en Arequipa la mayoría permanece en casa descansando.

"Absolutamente todo Lima es realmente moderno. Me ha sorprendido cómo la gente no duerme hasta tarde. En Arequipa todos duermen pasada las 12.00 a. m, pero aquí todo el mundo sigue despierto. La mayoría de restaurantes a esta hora para full, en cambio, en Arequipa todo es silencio. Es otro país sinceramente", se le escucha decir a la joven arequipeña.

Reacciones de los seguidores al video

Como era de esperarse, el clip se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron tanto a favor como en contra por su insólita reacción al llegar a Lima.

"¿Mudarse de Arequipa a Lima? Yo viajo cada año y el clima es horrible", "no es para tanto", "no es por nada, pero acá en Lima sufrimos de trastornos de sueño y ansiedad generalizada", "no dejes Arequipa, Lima es un tormento", "es grande Lima, pero se tiene que tener cuidado en cualquier parte", "yo cuando fui a conocer Arequipa me enamoré de la ciudad y pensé en mudarme", "prefiero mi Arequipa, mucha gente aquí", "cómo dijo Porky lima potencia mundial", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video con 150.000 reproducciones

"El frío de Lima es hermoso", "siempre serás bienvenida aquí en el lujoso Barrios altos, no te arrepentirás", "bienvenida a la ciudad de los reyes", "y los de Lima se quieren ir para adentro para vivir con más tranquilidad", "cuando la gente cree que Lima es miraflowerz", "solo te faltó decir que los cerros tienen ventanas", comentaron otros internautas.

De esta manera, el clip generó opiniones divididas al conocer la insólita reacción que tuvo una joven de Arequipa al recorrer las calles de Miraflores, en Lima, hasta el punto de decir que le gustaría mudarse por la gran "modernidad" que tiene y por considerarlo como "otro país".