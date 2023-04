¡Es una técnica de vigilancia! Serenazgo es captado tocando timbre y sale corriendo para no ser "atrapado"

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Volvió el popular 'toca timbre'? Durante la niñez de varias personas, muchos han jugado el mítico toca timbre entre amigos y la adrenalina que uno siente al momento de "escapar" de la iracunda reacción de los propietarios de las viviendas que han sido "engañadas" con la visita de un ser querido o conocido, sean convertido en tendencia durante estas semanas, debido a que un serenazgo, que creyó por un lapso de tiempo que era niño, tocó uno y se fue corriendo junto a su compañero para no ser "atrapado".

Esa es la historia de un vigilante que se encontraba en una calle de algún distrito de Lima Metropolitana junto a otra persona, cuando de pronto, palpó el artefacto comunicativo y sin pensarlo dos veces, fiel estilo a un niño, hizo una broma que lo hizo escapar de la "escena del hecho". Incluso, se puede observar que en su desesperación se cae y levanta para continuar con su "huida".

Serenazgo tocó timbre y se fue corriendo

Cámara captó a serenazgo jugando al popular toca timbre y se convirtió en tendencia rápidamente en redes sociales.

El clip titulado: "Pequeños traviesos captados en cámara" fue compartido por el usuario @fharac_low en TikTok y ya cuenta con más de 2 millones de vistas, al igual que 245 mil me gustas en pocas semanas.

Algunos internautas aprovecharon el curioso cortometraje para comentar la actitud de los serenos, que no contuvieron sus ganas de reflejarse como unos adolescentes jugando; mencionando que eso es "adrenalina extremadamente difícil".

Otros, mencionaron que era una nueva "técnica de vigilancia" que se estaba instaurando en las principales avenidas de las jurisdicciones de la capital y que tenían que "comprobar su había ladrones adentro" de esa forma.

"Es una técnica de vigilancia", "Esos sí saben divertirse", "Querían comprobar si había ladrones adentro", "Se acordaron de su niñez", "No me río porque podría ser yo", "Parece un niño", "Eso yo lo hacía cuando era niña", "Es una nueva técnica para mantener alerta a la población", "Se acordaron de su niñez cuando tocaron ese timbre", "Adrenalina extremadamente difícil", "Lo hacía en mis épocas, corre antes que te pillen", "Yo si he pasado esos sustos, mi esposo lo hace en pleno día y sale corriendo", fueron parte de las reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

De esta manera, un serenazgo fue grabado tocando el timbre de una casa y salió corriendo para no ser atrapado; sin embargo, fue captado en cámara volviéndose en tendencia en TikTok con 2 millones de vistas.