¡Escalofriante! Adolescente realiza reto de TikTok y termina con el 76% del cuerpo quemado

Un adolescente de 16 años sufrió quemaduras en el 76% de su cuerpo después de intentar un peligroso desafío de TikTok. Mason (como fue identificado) y sus amigos intentaron hacer un lanzallamas en miniatura utilizando un encendedor y una lata de aerosol en el patio trasero de su casa. Sin embargo, todo salió mal y se produjo una fuerte explosión que dejó al adolescente en llamas.

La madre de Mason, Holli Dark, relató cómo su hijo salió corriendo en llamas y se lanzó a un riachuelo cercano para apagar el fuego. A pesar de su intento por extinguir las llamas, el joven sufrió quemaduras de tercer grado en el 76% de su cuerpo. Los médicos temen que su lesión sea propensa a infecciones por el agua del río.

El personal médico de emergencia trasladó rápidamente a Mason al "UNC Burn Center" para recibir tratamiento, donde ha pasado por varias cirugías de injerto de piel para tratar de curar todas las lesiones. Su madre dijo que la apariencia del joven ha cambiado enormemente desde que llegó al centro médico.

La familia de Mason espera que el joven se recupere completamente, aunque saben que el proceso de recuperación será largo y doloroso, y es que ya se ha sometido a diversas cirugías y deberá estar internado en el hospital por varios meses para que pueda ser sometido a más cirugías de injerto de piel.

¿Por qué no se debe jugar con fuego para hacer retos virales?

Jugar con fuego para hacer retos virales es peligroso porque puede causar graves quemaduras, daño físico permanente e incluso la muerte. Los adolescentes y jóvenes a menudo se sienten atraídos por los desafíos virales en las redes sociales como TikTok y pueden estar dispuestos a tomar riesgos extremos para obtener "me gusta" y seguidores.

Sin embargo, estos desafíos no solo son peligrosos, sino que también pueden inspirar a otros a hacer lo mismo sin considerar las consecuencias. Muchos de estos desafíos virales no son supervisados por adultos y, por lo tanto, no hay nadie para prevenir lesiones graves.

Es importante que los jóvenes entiendan que no vale la pena poner en peligro su seguridad y su vida solo por un desafío viral en las redes sociales. Los padres también deben asegurarse de hablar con sus hijos sobre los peligros de estos desafíos y de supervisar sus actividades en línea para garantizar su seguridad. En resumen, jugar con fuego para hacer retos virales es una idea extremadamente peligrosa que puede tener consecuencias graves y permanentes.