Estadounidense descontento por no encontrar al pan con chicharrón en la lista de los mejores sánguches del mundo

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El estadounidense Marcos Armstrong, conocido como 'peruano de corazón', subió un video en la plataforma china donde cuestionó el por qué el pan con chicharrón no se encuentra en el ranking de mejores sándwiches del mundo, según el portal gastronómico TasteAtlas.

"Yo tengo una pregunta muy seria. ¿Dónde está el pan con chicharrón? La butifarra está bien, pero el chicharrón es más rico". (...) La primera que vez que lo probé vi un camote adentro, un sweet potato (...). El camote tiene un sabor dulce; entonces, chancho salado, la cebollita ácida. ¡Es delicioso!", manifestó en su video.

Sus seguidores no dudaron en mostrar su postura y en elogiar el sabor del bocadillo nacional. "Cierto, el pan con chicharrón es lo máximo", "La butifarra de jamón es muy simple, un pan con asado con su salsa criolla y su rocotito... un manjar", "La verdad nomás, el pan con chicharrón es mucho para ese ranking", "Tú sí sabes lo bueno", "¿Y dónde está el pan con pejerrey?", "No han probado una buena butifarra.... pero igual, en esa lista faltaba el pan con chicharrón obvi", "Eso pasa por que jamás vinieron a Huaral a tomarse uno de esos desayunazos con chicharoones", "¡Así se come en Perú!", "Y eso que no has probado pan con sangrecita o relleno", comentaron.

El video de Marcos Armstrong cuenta con una duración de 49 segundos y se hizo tendencia en la plataforma de TikTok. Actualmente, logra alcanzar más de 500 mil visualizaciones, 53 mil me gusta y más de 1400 comentarios.

La lista de sánguches de TasteAtlas

Perú brilló en la lista del top 100 de "Mejores sánguches del mundo", según el portal TasteAtlas, considerado también como una guía de experiencias gastronómicas del mundo. El ranking fue liderado por el Tombik, de Turquía, seguido de la butifarra peruana (segundo lugar), que superó al lomo de Argentina, Lobster Roll de Estados Unidos, Choripán de Argentina, y a la arepa andina de Venezuela.

Asimismo, TasteAtlas describe a la butifarra como "un sánguche peruano esencial que originalmente consistía en un bollo blanco crujiente relleno con jamón del país, salsa criolla, lechuga, rábanos y ají. Con el tiempo, se agregaron algunos ingredientes, mientras que otros se eliminaron". Además, refirió que la butifarra se vendió por primera vez durante las corridas de toros en la Lima republicana temprana.

Por otro lado, la Marca Perú destacó la elección de la butifarra en esta lista mundial como "joya culinaria que nos llena de orgullo peruano".