Fitness coach asegura que dormir 8 horas solo es para gente pobre: "Su vida da pena"

04/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Amadeo Llados causó gran polémica en redes sociales, como TikTok, tras asegurar que dormir ocho horas es propio de solo personas pobres que no desean disfrutar de la vida y solo buscan escapar de su realidad.

Especialistas de la salud aseguran que dormir ocho horas diarias ayuda a "funcionar óptimamente" y más si luego de ello, se realiza actividades físicas. Asimismo, revelan que otros de sus beneficios son fortalecer el sistema inmunológico, salud cardiovascular, mejorar el estado de ánimo y la claridad mental, por lo cual, muchas personas deciden tomar en cuenta dichas recomendaciones.

Polémicas declaraciones

En el material audiovisual, de solo 42 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Amadeo Llados, un fitness coach, fue consultado sobre qué opinaba de que existan varias personas que prefieran descansar por varias horas y qué hábitos recomendaba para tener una vida saludable. Sin embargo, su respuesta en el podcast de Adrián Sáenz sorprendió a todos.

"A qué hora te vas a dormir para despertarte a las 5 a.m.?", consultó Adrián, a lo cual, Amadeo señaló que para él no había tanta importancia en la hora que se va acostar porque no toma en cuenta las 8 horas que muchos siguen porque prefiere disfrutar la vida al máximo.

"Dormir ocho horas, eso es para los jodidos pobres. Bro, ¿dormir 8 horas? Yo no quiero dormir. Mi vida es tan emocionante que no quiero dejar de vivirla", recalcó el fitness coach en un inicio.

Disfruta la vida al máximo

Entre los argumentos que dio para respaldar su postura fue que no dudará en aprovechar todo lo que pueda lo que ha logrado obtener económicamente, y que al estar despierto puede pasar más tiempo al lado de sus seres queridos, especialmente de su enamorada.

"¿Tú te querrías ir a dormir en una mansión de 20 millones con 7 coches ahí afuera, tu mujer que está deliciosa, amigas, jet... o sea, puedes hacer lo que quieras. Yo no quiero dormir, bro. La gente quiere dormir porque quiere escapar de su realidad, su vida da pena. Y al final, la única manera de conseguir más es haciendo más, y durmiendo no haces nada", expresó Amadeo.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en lamentar y criticar las expresiones de Amadeo por calificarlos de 'pobres' al querer descansar lo más que puedan por el arduo trabajo que realizan para poder solventar sus gastos en casa.

Asimismo, algunos usuarios resaltaron que cada persona tiene derecho a gestionar su tiempo de descanso de acuerdo con sus circunstancias.

"Que le diga a Cristiano Ronaldo que dormir 8 horas es de pobres", "siento que la vida de él es la triste", "yo duermo 3 a 4 horas y sigo pobre", "dormir es un privilegio", "un sueño correcto es vital para tener un día eficiente y con energía", "totalmente yo duermo porque mis sueños son mejor que mi vida", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un fitness coach aseguraba que dormir 8 horas es solo para personas pobres que buscan escapar de su realidad, por lo cual daban gran pena el verlos así.