Flor Pileña critica a nuevas cantantes folclóricas y usuarios de TikTok piensan que se refiere a Yarita Lizeth

La popular cantante vernacular, Flor Pileña, conocida como "La reina de la cervecita" realizó una crítica hacia las nuevas cantantes folclóricas, hecho que no pasó por alto por los usuarios de TikTok quienes no dudaron en decir que se estaba refiriendo a Yarita Lizeth.

El clip viral titulado: "Flor Pileña y su crítica a las nuevas folcloristas" es una entrevista publicada en la plataforma china y muestra el punto de vista de Flor Pileña hacia las nuevas promesas vernaculares.

Haydee Elva Quispe Solís se animó en dar sus apreciaciones sobre la indumentaria de los nuevos rostros de la música tradicional peruana.

"Los nuevos valores... Yo no estoy de acuerdo con los vestuarios que están utilizando, no es típico de la música, del folclore peruano", respondió en un primer momento ante la consulta de su entrevistador.

En esa línea, "La reina de la cervecita" criticó, a su manera, el estilo de la música de las jóvenes cantantes de música típica y dejó entrever su opinión hacia una cantante famosa en estos últimos tiempos.

"Los nuevos valores no tienen su propio estilo, ya no les falta nada, las falditas arriba y, ahora he visto a una artista, no digo nombre, el sostén ya está todo descubierto. Eso no es el vestuario típico de un folclorista", sentenció.