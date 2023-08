"Fue una señal de Dios": Joven terminó con su novio por volverse alérgica a él

En redes sociales encontramos distintos casos sorprendente e insólitos donde la parejas se demuestran amor, pero esta vez, el video compartido por la cuenta de @z.tanyasha, en la famosa plataforma de TikTok, muestra cómo una joven pidió una señal a Dios para saber si su novio era con quien debía pasar el resto de su vida, llevándose una gran sorpresa.

En el material audiovisual, de 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Zakiya Ivey, una joven estadounidense, afirmó que terminó con su novio tras desarrollar una alergia a él que la dejó en el hospital.

En la escena, Zakiya comenta que tenía ciertas dudas sobre su relación de un mes, y le pidió a Dios que la ayudara a tomar una gran decisión.

"Señor, si este hombre no es para mí, si no quieres que esté con él, dame una reacción alérgica no letal la próxima vez que esté con él", comentó Zakiya, una profesora de Chicago, Illinois.