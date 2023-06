¡Hilarante! "Dinosaurio" se atora en Puente Acho y causa tráfico: "Mi jefe no va creer esto"

Una divertida secuencia está sacudiendo las redes sociales en las últimas horas. El caso engloba a la figura de un dinosaurio que terminó atorado en el Puente Acho, causando tráfico y perjudicando a pasajeros que se encontraban por la zona.

En la secuencia, compartida por el internauta "@OmarCuba", logra percibirse que la figura del mítico animal no pasó debajo de la construcción, debido a su gran tamaño. Aparentemente, los picos del fósil terminaron chocando con la obra.

En ese sentido, el propio tiktokero fue quien avisó a las personas lo que estaba ocurriendo, a fin de que no pasen por el lugar, sino quieren perder tiempo valioso. Del mismo modo, otros transeúntes filmaban la escena anonadados por la extrañeza.

"Los que están viniendo de sur a norte, se ha atorado el dinosaurio, tengan cuidado. Ocurrió en el mismo puente, no hay pase, no hay pase. No ha aguantado", dijo en medio de su narración.