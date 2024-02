¡De no creer! Pamela Franco cuenta la verdad sobre los 280 soles que le depositó Christian Cueva

Este lunes, 12 de febrero, en una entrevista donde respondió varias de las polémicas que acontecieron en las últimas semanas, Pamela Franco contó la historia del porqué tenía depositados 280 soles de Christian Cueva, dando una respuesta que ha dejado mucho que hablar en los televidentes.

Tras hacerse esperar, la cumbiambera rompió su silencio para contar su verdad de los hechos, confesando que ha sido pareja de Christian Cueva.

Ella siente que ese ha sido el mayor error de su vida, pues recién salía de una relación y sin haber tenido un tiempo para ella misma, cayó en el juego del popular "Aladino".

Con respecto al "Yape" que le envió el futbolista con 280 soles hace unos días, la cantante aseguró que al momento de terminar su antigua relación y que se destapara lo de "la camioneta", Cueva se volvió a comunicar con ella.

Tras esto, y narrarle lo que estaba haciendo para pasar el tiempo mediante sucedía esta "tormenta", el pelotero le ofreció una "ayudita", al invitarle las cervezas que estuvo tomando. Lo curioso es que supuestamente ella no supo del depósito que recibió hasta que Pamela López le mostró la acción.

Durante otro momento de la entrevista, Pamela Franco extendió sus disculpas a la mujer del jugador y su familia por haber intervenido en su relación con Christian Cueva. Explicó que inicialmente todo comenzó como un "juego" en el que se involucró gradualmente.

"Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteo y digo '¿qué me pasó?'. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Había cosas que me hacían pensar que ya no estaban", afirma.