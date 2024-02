Pamela López responde a Pamela Franco tras admitir romance con Cueva: "Ni Pilatos usó tanto jabón"

Este lunes, 12 de febrero, Pamela Franco estuvo como invitada en 'Mande Quien Mande', donde sorprendió a todos al confirmar que mantuvo un romance con Christian Cueva. La cumbiambera se quebró al hacer un mea culpa y pedirle disculpas públicas a Pamela López; sin embargo, la esposa del futbolista no cree en las lágrimas de la cantante.

Tras ello, la esposa del afamado 'Aladino' se pronunció en redes sociales y dejó en claro, mediante un contundente mensaje, que no confía en el arrepentimiento de Pamela Franco.

Luego de la presentación de Pamela Franco en el programa donde reconoció que cometió un grave error al involucrarse sentimentalmente con el pelotero, Pamela López compartió en su Instagram un fuerte mensaje en alusión a su tocaya.

La esposa del futbolista no dudó en comparar a la cumbiambera con la personalidad de un psicópata, pues dejó entre ver, que su arrepentimiento no sería real y solo le preocuparía la imagen que está proyectando públicamente.

"El psicópata llora realmente cuando su objetivo no ha sido conseguido, aunque los demás no seamos capaces de entender o ni siquiera se puede concebir tales objetivos (...) Pueden ser lágrimas reales, sentimientos reales, pero no por el dolor causado a otra persona, sino por las posibles consecuencias que pueda tener esto en su vida: la posible denuncia, a pasar por una detención, las posibles repercusiones en reputación", se lee en el comunicado