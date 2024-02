Pamela Franco revela que Christian Cueva engañó con más mujeres a Pamela López: "Yo era la sexta"

Pamela Franco decidió salir al frente y contar su verdad tras ser vinculada con Christian Cueva mientras él estaba junto a Pamela López. La cumbiambera aceptó la invitación del programa 'Mande Quien Mande', donde reconoció haber tenido un romance clandestino con el futbolista. En medio de su conversación con María Pía Copello, la cantante hizo un mea culpa y se mostró arrepentida por haber mantenido este idilio.

Sin embargo, sorprendió al revelar que ella no fue la única amante que tuvo el popular 'Aladino', pues aseguró que una de las razones que la obligaron a romper este romance era que el pelotero tenía muchas mujeres.

De ese modo, Pamela Franco, aseguró que Cueva engañó a Pamela López con otras mujeres y, que eran varias, las que estaban en la misma situación.

"Mi relación con Cueva no termina porque él se iba a casar, sino porque me enteré de dos personas con pruebas que también estaban jugando el mismo papel que yo (...) Me enteré de que no era solo una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis... No era mi novela (...) Me empiezo a alejar cuando me doy cuenta de que no era yo, era la cuarta, la quinta, la sexta... Entonces comprendí que no era lo que yo quería", expresó.