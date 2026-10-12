Hombre abandonó a sus hijas por 20 años y ahora las demandó por PENSIÓN: caso generó el debate

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un insólito caso familiar ha generado debate en redes sociales y llamó la atención luego de que un hombre que llevaba alrededor de 20 años sin contacto alguno con sus hijas decidiera demandarlas para solicitar una pensión de alimentos.

Quiere que sus hijas le paguen pensión para gastos básicos

De acuerdo a lo expuesto en el programa 'Carmen Gloria: Fuerte y Claro', un caso ha generado gran revuelo internacional. Pues bien, se evidencia la historia de un hombre de 66 años de edad, identificado como Fernando Concha, quien vive actualmente en Pudahuel, en Chile, quien pide ayuda económica a sus hijas.

Según su testimonio, tiene complicaciones de salud relacionadas con la diabetes y una discapacidad severa que llevaron a la amputación de uno de sus pies, lo que lo lleva a estar postrado en una silla de ruedas y no poder trabajar. "Nunca pensé que esto podía llegar a tan grave circunstancia", expresó en el canal chileno.

Durante su relato, Fernando Concha contó que pese a que recibe pensión de su madre, de 86 años, no le alcanza para cubrir sus gastos, por lo que decidió solicitarle ayuda económica a sus hijas mediante una demanda.

"Mi situación es muy complicada, no me alcanza con mi pensión, tenemos bajos ingresos, no puede ser que los hijos se sientan a ver cómo su padre enfermo supuestamente vive. Yo creo haber sido un buen padre", sostuvo el hombre de 66 años.

Hijas rechazan el pedido de su padre por su abandono

Sin embargo, el programa 'Carmen Gloria: Fuerte y Claro' recogió la versión de las hijas de Fernando Concha, quien aseguró que sentía que sentía que ellas no están presentes en el momento que más las necesita.

De acuerdo a María Fernanda Concha, una de sus hijas, él las habría abandonado hace 20 años, tras la muerte de su madre y dejó de hacerse cargo de ellas.

"Me tiene una demanda a mí y a mis tres hermanas. Él nos abandonó, se despreocupó totalmente de nosotros después de la muerte de mi madre. (...) ¿Ahora que está en una situación precaria recurre a nuestra ayuda? Nosotros tampoco tenemos una solvencia económica como para poder ayudarlo de forma tan consistente y él nunca jamás ha pedido ayuda por la buena", señaló.

Caso de Fernando Concha generó el debate en redes

La conductora del programa de televisión abordó el deber de asistencia económica entre padres e hijos y recordó que pueden existir excepciones cuando los progenitores no cumplieron con sus responsabilidades familiares. Asimismo, manifestó "si usted no sembró, no espere cosechar".

A su reacción se suma los comentarios de usuarios en las redes sociales, ya que el video se volvió viral rápidamente en las redes sociales. "Urge modificar esta legislación, no es coherente que padres abandonadores y hijos negligentes puedan exigir una pensión", expresaron en Instagram.

En ese sentido, el caso en Chile ha generado repercusiones en distintas plataformas sociales: un hombre demanda pensión de alimentos a sus hijas, pese a que no tiene contacto con ellas desde hace 20 años. Según una de sus hijas, él las habría abandonado tras la muerte de su madre.