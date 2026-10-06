Justicia ordenó a una empresa devolver a un empleado los gastos de luz, internet y celular por trabajar desde su casa

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una decisión judicial se volvió viral: ordenan a una empresa de tecnología a devolverle a un empleado los gastos de celular, internet y electricidad usados para trabajar desde casa. El caso generó el debate en las redes sociales.

Empresa deberá reintegrar gastos de teletrabajo

Un nuevo caso judicial se ha vuelto viral en las redes sociales. Según se reveló, la Justicia nacional de Trabajo en Argentina condenó a una empresa de tecnología a devolver a un empleado el dinero que gastó de su bolsillo para hacer teletrabajo.

La sentencia fue dada por la jueza Cecilia M. Murray, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 79, apoyada en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo. El reporte indica que el trabajador que se vio beneficiado con la medida judicial, era un trabajador que se desempeñaba como coordinador de logística desde agosto de 2017.

Según planteó la demanda, la empresa rechazaba los pedidos de devolución cuando intentaba cargarlos en su sistema interno. El empleado también denunció que desde julio de 2020 tenía bloqueado el acceso a su correo corporativo.

Justicia rechazó la condición de caducidad

Uno de los puntos centrales del debate no fue únicamente si correspondía el reintegro de estos gastos en el teletrabajo, sino la validez de los reglamentos que imponen las compañías para habilitar el pago.

La firma demandada argumentó que las solicitudes de reembolso presentadas por el trabajador habían caducado, puesto que su normativa interna exigía que la carga de comprobantes se realizara dentro del mismo trimestre en el que se generaba el consumo.

El abogado del demandante, el laboralista Nahuel Altieri, confirmó que el fallo estableció que la compañía no podía imponer una caducidad ajena a la Ley de Contrato de Trabajo para los reclamos vinculados con celular, internet y energía eléctrica.

¿Cuánto deberá devolver la empresa al empleado?

Finalmente, el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 79 ordenó pagar $ 45.290,21, más actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC e intereses puros del 3% anual. Además, la jueza dispuso que la empresa mantenga habilitada la cuenta de correo electrónico del trabajador, bajo apercibimiento de sanciones económicas.

La condena dispuso que se realice el desembolso de los siguientes montos a favor del trabajador en Argentina de la siguiente manera:

Por el uso de su celular: $ 5.254,55, acreditados con documentación de las prestadoras.

acreditados con documentación de las prestadoras. Por usar internet en casa en octubre, noviembre y diciembre. $ 5.226,00.

$ 34.809,66 por uso de la luz en home office, facturada entre marzo y diciembre.

De esa forma, una decisión judicial en Argentina causó el debate: condenaron a una empresa de tecnología a devolver a un empleado los gastos de electricidad, conexión a internet y telefonía celular que afrontó mientras realizaba su trabajo desde su casa.