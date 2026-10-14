Alargó sus vacaciones y faltó 17 días porque su jefe lo autorizó verbalmente: la empresa decidió despedirlo

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un trabajador alargó sus vacaciones y faltó 17 días porque su jefe lo autorizó verbalmente, según reveló. Sin embargo, terminó siendo despedido por no acreditar que tuviera el permiso de la empresa. El caso generó el debate en las redes sociales.

Trabajador despedido tras alargar sus vacaciones

Un caso laboral ha llamado la atención por la situación que enfrentó un trabajador después de prolongar sus vacaciones durante 17 días. De acuerdo a los reportes, el hecho que generó gran controversia fue en España.

Según se precisa, un trabajador decidió hacer uso de sus vacaciones para viajar a Ecuador, a ver que los días que tenía permitido se iban acabando decidió contactar a su jefe para extender los días. De acuerdo a su testimonio, el empleador le dio autorización verbalmente por lo que llegó a su trabajo 17 días después del permiso inicial.

Sin embargo, al retornar a su centro de trabajo, se llevó la desagradable sorpresa de que la empresa, dedicada al sector de la ebanistería y carpintería, consideró que había incurrido en una falta y finalmente decidió poner fin a su relación laboral: ¡fue despedido!

La Justicia declaró procedente el despido

Tras tener conocimiento de que la compañía abrió un expediente disciplinario, amparándose en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que concluyó con su despido, decidió recurrir ante los tribunales, alegando que extendió sus vacaciones porque existía un pacto verbal con su jefe para retrasar su reincorporación al trabajo.

La empresa sostuvo que no contaba con una autorización formal para justificar los 17 días de inasistencia, pese a que el empleado aseguró que avisó del permiso por correo electrónico y que compensaría con horas extraordinarias y envió los boletos del avión.

Al escuchar los alegatos del trabajador como de la compañía. el Juzgado de lo Social Nº 3 de Pamplona desestimó el reclamo del empleado y declaró que era procedente su despido.

Apeló a otra instancia judicial

Tras ello, el trabajador recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), pero esta instancia ratificó su despido. La sentencia rechaza que la supuesta existencia de un acuerdo verbal pueda prevalecer frente a la falta de pruebas que lo respalden, por lo que confirma íntegramente el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona.

Una de las principales lecciones que deja este caso en España es la importancia de conservar evidencia de cualquier modificación relacionada con la jornada laboral, permisos o vacaciones. Pues bien, un trabajador fue despedido tras alargar sus vacaciones y faltar 17 días, pese a que, según su alegato, tuvo permiso de su jefe verbalmente.