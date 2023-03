Joven bailó al ritmo de "Umbrella" como Tom Holland en plena lluvia

14/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los peruanos atraviesan una crisis en distintas regiones del país, en especial la zona norte, debido a las intensas precipitaciones por la presencia del ciclón Yaku. Sin embargo, hay algunos jóvenes que buscan sacar una sonrisa a sus vecinos con peculiares videos como el de un joven piurano, identificado como @eldoggio, en TikTok, quien se animó a aprovechar la caída de las lluvias en su casa para bailar "Umbrella".

El joven, con gran ánimo, con el torso descubierto y en la azotea de su casa, la cual estaba inundada por la lluvia, agarró un palo de escoba y comenzó a moverse al ritmo del popular tema de la cantante estadounidense Rihanna, tal y como lo interpretó el actor Tom Holland, de Spider-Man, en el programa Lip Sync Battle.

A pesar de la lluvia, con un short y descalzo realizó cada movimiento de la coreografía con tal precisión y coordinación que acabó siendo del agrado de muchos seguidores y usuarios de la plataforma de TikTok.

Usuarios reaccionan

El video viral obtuvo varios comentarios sobre el peculiar baile del joven en plena lluvia en la zona norte del país.

"¿¡Qué clase de Tom Holland es este!?", "¿quién te conoce Tom Holland?", "jajaja, qué bien la pasa. Esa es buena actitud", "maestrooo", "qué lindo personaje", son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar en la publicación realizada en TikTok.

Además, algunos no dudaron en señalar que él no es el único que realizó una dinámica así en la lluvia, ya que algunos se sintieron identificados porque desean buscar una sonrisa en plena crisis del país.

"Jajaja pensé q era la única q lo hizo", "An de Avatar el maestro del agua eres tú", "yo me pregunto cuántas veces lo habrás practicado jajajaja", "pensé lo mismo, solo que por aquí aún no llueve", "JAJAJAJA es la cuestión, ver la vida siempre de manera positiva", "La pista de baile de Guisela no le llega ni a los talones a tu pista d baile, tu pista mil por ciento real", "si vuelve a llover prometo hacer esto", "Yo en estos momentos, empezó las lluvias fuertes en Ica", agregaron.

Baile de Tom Holland

En julio de 2017, Tom Holland actuó junto a Zendaya en Lip sync battle, donde dejó a sus fans totalmente sorprendidos y encantados con la performance. En ese tiempo también fue el estreno de "Spider-Man: Homecoming" y todo encajaba muy bien.