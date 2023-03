Hombre celebró el cumpleaños de su hija fuera del juzgado al ser impedido de ver a la menor

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Agustín Ramírez, un padre de familia mexicano, decidió celebrar el cumpleaños de su hija en los exteriores del juzgado de Atizapán de Zaragoza, con platos, globos, regalos y un grupo de animadores, al no tener la potestad sobre ella.

Según relata en el video, Agustín realizó todo para que su pequeña hija lo vea con el tiempo y sepa que él hizo todo lo posible para pasar el mayor tiempo posible con ella a pesar de que una jueza dictaminó que solo podía verla por 4 horas al día al mes y siempre con supervisión de otra persona de confianza.

Por otro lado, comenzó a describir y reclamar que "ese día el juez sexto familiar de Villas de la Hacienda en Atizapán de Zaragoza sabía de un problema que tuvo su hija y no lo colocaron en el informe". "Hoy, en su cumpleaños número 3, vine a festejarlo en la banqueta ya que este juez no me permitió ver a mi hija por segundo año consecutivo en su cumpleaños", señaló acongojado por la decisión fiscal.

"Tienes un papá que está aquí determinado para luchar por ti, te mando una pensión para que estudies, te vistas y vivas bien. Por eso me esfuerzo, porque te lo mereces, hija", indicó mientras explicaba sobre los golpes que vio en su pequeña al llegar al centro de convivencia.

En otro video publicado más adelante, Agustín indicó que es su cuñado quien agredió a su abuela paterna y a él mismo, alegando que "su familia política" le dice mentiras a la menor para que él quede mal ante ella. "Lamento que existan estas acciones por parte suya y que el sistema permita que muchos buenos padres no puedan pasar más tiempo con sus hijos", alegó.

Seguidores reaccionan

El video compartido por Agustín generó emoción entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar el desgarrador momento.

"Señor, espero de todo corazón que alguien lo pueda ayudar", "qué coraje. Se divorció de su esposa, no de su hija, ella tiene derecho a estar con su papá", "un papá como él ya no existe. Deberían darle una tenencia compartida", "un buen padre lucha como usted, señor", "lloré, ojalá el papá de mis niños los procurara así. Le di mil opciones para que pueda verlos, pero dijo: 'no es el momento'", "neta lloré, ojalá el papá de mis niños los procurara así. Le di mil opciones para que pueda verlos, pero dijo 'que no es el momento'", "5 años sin ver a mis hijos inicie una carpeta por sustracción de menores desde el día 1 que los desaparecieron y apenas vincularon a proceso a la mamá", indicaron algunos.