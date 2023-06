¡Impactante! Tiktoker revela lo bueno y lo malo de vivir en Lima

Un joven tiktoker ha sorprendido a más en un uno tras publicar un video en redes sociales, en el que narra lo que desde su punto de vista, sería lo bueno y lo malo de vivir en Lima. Entre los ítems destaca la gastronomía peruana, la seguridad ciudadana y el tráfico en las calles de la capital.

El video pertenece a la usuaria Lu Fernández (@flight.modes), dividió las cosas buenas y malas en un comparativo que duró 34 segundos. Según la influencer, estas son las cosas buenas que destaca de la ciudad de los reyes.

Pero luego de resaltar las cosas buenas, la tiktoker decidió hacer una lista de todo lo contrario:

El video se volvió rápidamente viral en la red social china TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 11 mil 'me gusta', además de casi 700 comentarios y 150 mil reproducciones.

En este sentido, varios de los internautas no tardaron en dejar sus comentarios sobre el video y tuvieron opiniones divididas.

"La comunicación vivo 7 años en Lima y nunca me ha pasado nada", "Yo soy cubano y vivo 8 meses en Perú, por suerte nunca me ha pasado nada", "La comida de Lima me pareció costosa y soy de Bogotá", "Toda ciudad grande tiene esos lugares peligrosos", "La comida peruana es muy rica pero también es cara", Completamente de acuerdo en todo", se lee en los comentarios del TikTok.