¡Increíble! Hombre causa sorpresa al fingir su muerte para ver quiénes lo extrañarían

¡De no creer! La pérdida de un ser querido es difícil de superar, pero ello no fue impedimento para que un hombre belga de 45 años de edad, decidiera fingir su muerte, en la ciudad de Lieja, para ver qué personas irían a su sepelio y quiénes lo extrañarían, generando gran revuelo en las redes sociales.

En el video compartido en la plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que David Baerten, un hombre belga, fingió su propia muerte con ayuda de su esposa e hijos. Deseaba ver qué amigos sí lo querían, ya que anteriormente no lo invitaban a ninguna reunión ni lo llamaban para saber si se encontraba bien de salud.

En la escena de 2 minutos y 11 segundos de duración se aprecia cómo poco a poco van llegando sus amigos a su "funeral", pero para sorpresa de todos, Baerten desciende de un helicóptero vestido totalmente de negro y esbozando una pícara sonrisa, al ver que todos cayeron en su "broma".

David Baerten indicó en otro de sus videos compartido en redes sociales que el motivo que lo llevó a tomar esa radical decisión hacia sus amigos fue porque se sentía solo.

"Lo que veo en mi familia a menudo me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentí poco apreciado, por eso quería darles una lección de vida y mostrarles que no deberían esperar a que alguien esté muerto para reunirse con él", comentó.