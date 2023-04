"¡Comida gratis!": Joven finge ser crítico en restaurantes y recibe trato especial

14/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el mundo existen reconocidos críticos culinarios que van a distintos restaurantes para poder probar la variedad gastronómica que tienen y señalar si cada uno de esos potajes poseen gran sabor como para recomendarlo con los demás comensales.

Es así como un video publicado por la cuenta de @maviskaoru, en TikTok, sorprendió a más de uno al conocer la historia de un joven que decidió obtener comida gratis de una forma peculiar.

"Solo necesitó un cuaderno y lápiz para pasar desapercibido"

En el clip, se ve cómo un joven llamado Mavis Kaoru en la plataforma china, finge ser un crítico de comidas para ir a lujosos restaurantes y probar la gran variedad gastronómica que ofrecen en sus cartas. Con un poco de miedo al inicio, Mavis solo lleva una libreta para hacer algunas anotaciones sobre lo que piensa, así como su bolígrafo, con el que escribe.

"Hoy voy a ir a un restaurante fancy con un cuaderno y voy a fingir que soy un crítico de comida", manifestó en el video que pronto se hizo viral en distintas redes sociales.

Poco a poco, distintos meseros se van acercando a la mesa donde está Mavis Kaoru, el joven influencer mexicano, y consigo traen distintos platos de comida para que pueda degustar, así como varias "cortesías de la casa". Él probaba cada plato y luego fingía estar apuntando sus primeras impresiones por el sabor de lo que iba comiendo.

"No me rendí y seguí escribiendo. No me prestaban mucha atención, pero luego no me quitaban la mirada de encima. (...) El manager del restaurante creo que estaba hablando de mí. Luego me llegó una nota de él volviéndome a invitar a comer ahí", señaló en el video. Nadie del lugar lo descubrió y finalmente se retiró del restaurante sin pagar ni un centavo, y quedando sorprendido por el trato diferente que le dieron al solo decir que era un crítico de comida.

"El manager viendo este video": impresiones de los seguidores del video viral

Como era de esperarse, el video que se volvió viral en TikTok y otras redes, dejó a más de uno sorprendido por la idea del joven para poder probar deliciosas comidas en restaurantes lujosos sin pagar nada. Por lo cual, los seguidores de la cuenta no dudaron en celebrar el ingenio del joven para poder comer gratis, incluso señalaron que los meseros y el manager serán los más sorprendidos al ver el video y darse cuenta que fueron engañados.

Video tiene más de 853 mil likes

"No es crítico, pero puede darle clientes nuevos al negocio", "sus dibujos son lo mejor", "los pobres trabajadores sudando", "el manager viendo esto", "eso sí es comer con estilo y gratis", "creo que comenzaré a llevar un cuaderno cuando vaya a comer", "comenzaré a aplicarla, empezaré con un puesto de tacos", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.