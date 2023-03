¡Increíble! joven hace escándalo porque no recibió más orégano en pizzería

Al mismo estilo que el 'loco de la mayonesa', un joven generó un escándalo dentro de un establecimiento, en esta ocasión porque no recibió más orégano. Así es, el muchacho filmó a una de las trabajadoras de la pizzería y solicitó el libro de reclamaciones; argumentando malos tratos por parte de la empleada.

El muchacho se encontraba notoriamente alterado, y según precisó; esto se debía porque la trabajadora del restaurante no quería "regalarle" más bolsitas de orégano. Al respecto, el referido puntualizó que es un" adicto al orégano" y necesita consumir grandes cantidades de esta especie para disfrutar de su pizza.

"Lo que pasa es que como mucho orégano y dos paquetitos, con un extra, no me alcanza para una pizza entera. Entonces, ¿sí me puede regalar dos órganos más? Antes yo compraba en esta pizzería y me han dado más orégano. Yo le pido, con toda educación, que me otorgue el libro de reclamaciones para poder emitir mi queja", mencionó durante el corto.