"Engañó a todos": Hombre finge discapacidad para recibir dinero

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las calles siempre descubrimos distintas historias y anécdotas conmovedoras que nos sacan una lágrima, sin embargo, este es un caso que dejó un 'sinsabor'. El video publicado por la cuenta de @elcompacamaroon, en TikTok conmocionó a todos sus seguidores al mostrar cómo un hombre de avanzada edad fingía una discapacidad para conmover y recibir dinero.

En el clip se ve cómo en los exteriores de un local una persona se conmueve y decide dar un apoyo económico a un señor que se viene acercando a paso lento y con dificultad para cruzar la calle.

"Pásele, pásele. Le voy a dar una feria, pobrecito señor. Pásele. ¡Póngase abusado, lo va a agarrar un carro, señor!", le indicaba el señor que buscaba darle un apoyo.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando le entregó el dinero y el señor de avanzada edad comenzó a cambiar sus gestos en el rostro y a caminar sin ningún problema. ¡Había engañado a todos y salió corriendo del lugar!

"Solo fingía"

Ante la sorpresa de las personas, surgió un cambio radical en el hombre de avanzada edad. "Gracias, muy amables. Los engañé a todos", indicó mientras salía corriendo por las calles de Culiacán, Sinaloa, en México. ¡Quedó claro que no le dolía nada por su firme caminar!

"Devuélvanme mis lágrimas": reaccionan los seguidores

El video que cuenta con más de 2 millones de me gusta y 13 mil comentarios en TikTok, generó polémica entre los seguidores de la plataforma china.

"El señor es muy buen actor, no cualquiera puede hacer eso", "me lo imagino de joven", "se mira muy verdadero, que bueno que no estaba enfermo", "nos engañó a todos los que lo miramos aquí", "yo ya estaba llorando pensando en porque lo dejan andar así solo en la calle, devuélvanme mis lágrimas", "yo dije pobrecito que anda haciendo un abuelito de esa edad sin familia", "y hay miles de esos weyes", "yo desperté a medio mundo por culpa de este video", son algunas de las reacciones de las personas en el video.

Muchos usuarios de TikTok sentían lástima por la situación inicial del señor, sin embargo al ver que podía caminar normal comenzaron a criticar su actitud y engaño.

"Por eso no creo en esa gente, yo los mando a trabajar", "por esto y muchas cosas más ya no creo en las personas que están pidiendo dinero en la calle, solo engañan", "así jugaron con mis sentimientos", indicaron los usuarios de las redes sociales.