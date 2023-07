¡Increíble! Joven llega a su graduación dentro de un ataúd y se vuelve viral

08/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la graduación en la escuela es un momento que muchos jóvenes tratan que sea el más memorable. Es así como un video compartido en la plataforma asiática de TikTok, se ve la entrada triunfal que realizó una joven: ¡dentro de un ataúd!

Ama el metal gótico

En el material audiovisual, compartido por Abi Ricketts, se ve cómo decidió hacer que su graduación sea recordada, no solo por ella, sino por todos sus demás compañeros y profesores de la escuela Trinity Academy, en Inglaterra.

En las imágenes se ve a Abi vestida de negro y llegando con un ataúd. La joven no estaba sola en ese día, sino que a su lado aparecen su padre y hermano.

Abi ingresó al salón al ritmo de la canción "Year Zero" de Ghost. La joven compartió el video de su entrada en el baile de graduación, acompañado por la frase: "Cuando llegaste al baile de graduación en un ataúd, mientras tu padre y tu hermano te sacaban".

En honor de su abuela

Según el relato de Abi, ella es fanática del metal gótico y a su abuela, quien falleció hace cuatro meses, le parecía una gran idea que luzca como ella en realidad quería asistir a su graduación. Todos en su familia son fanáticos del metal gótico, por lo que decidieron apoyarla.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que quedaron asombradas por la entrada que realizó la joven.

"Reina", "icónica", "ojalá hubiera tenido las agallas para hacer esto cuando era adolescente", "esto es lo más increíble que he visto", "eres más genial de lo que he sido en mis 32 años y espero serlo", "esto es tan dramático y me encanta", "esto es algo sacado de una película de los 90 y estoy obsesionado", "detente, esto es lo más increíble que he visto en mi vida", "icónico", "eres asombrosa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, las imágenes compartidas en TikTok, generó gran polémica en redes sociales por ver cómo una joven vestida de negro y dentro de un ataúd asistía a su ceremonia de graduación, sin importarle el qué dirán ni las miradas que provocaba entre los asistentes en su institución educativa.