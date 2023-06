Joven sorprende al llegar a su ceremonia de graduación vestida de novia

27/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la graduación es un momento importante para muchos jóvenes, ya que es un logro más en su camino a convertirse en grandes profesionales. Por ello, muchos tratan de que su ceremonia sea la más memorable y hacen de todo para que quede en su memoria, tal como una joven española que lució un vestido de novia.

¿Se equivocó de evento?

En el material audiovisual compartido en la plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que Corina, una joven española, hace un ingreso 'triunfal' vestida con un vestido de novia para recoger su diploma de graduación, dejando a todos los asistente al evento sorprendidos.

"La que puede, puede. Y el que no, critica", se lee en la breve descripción del video de 16 segundos de duración, que logró acumular más de 5 millones de reproducciones y fue compartido en distintos medios de comunicación.

Mientras ella caminaba orgullosa por su peculiar vestuario, sus otras compañeras la veían pasmadas porque ellas decidieron optar por un clásico traje para una ceremonia de graduación, con sus birretes y togas.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena y en señalar que quizás la joven se equivocó de evento e iba a una boda.

"¿Se casaba o se graduaba?", "se equivocó de evento", "yo creo que va muy guapa, pero hay que saber qué ponerse en cada ocasión", "cuando tienes graduación a las 17 y boda a las 17:30", "eso es tener ganas de dar la nota", "lo que es querer llamar la atención", "no es crítica, solo es saber el código de vestimenta de cada evento", "no eres la única que se gradúa", "pensé que se estaba casando y por eso no entendía los comentarios", "bravo por ser como eres, como si se quiere vestir uno de Pitufina", cada una va como le da la gana, yo te veo preciosa", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la insólita escena protagonizada por la joven al lucir un vestido de novia en una ceremonia de graduación de su carrera universitaria, generó controversia entre los usuarios de las redes sociales, afirmando que no debió vestirse de esa forma solo para llamar la atención y mucho menos para opacar a sus demás compañeras.