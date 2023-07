¡Increíble! Padre enfurece por baile sexy en el quinceaños de su hija

04/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Para muchas chicas, uno de los momentos más esperados es su fiesta de quinceaños y en especial, el famoso baile del vals, pero en este caso, una joven innovó y causó el asombro de muchos en redes sociales. En el video compartido en la plataforma asiática de TikTok se ve cómo una quinceañera recibe un baile sexy por parte de sus chambelanes.

Padre indignado por el show

En el material audiovisual de 18 segundos de duración se puede ver el preciso momento en que la joven quinceañera se encuentra sentada luciendo un hermoso vestido rojo y delante suyo aparece un grupo de chicos, que serían sus chambelanes, para comenzar a realizar un baile, al ritmo de 'Bombón', de Daddy Yankee, El Alfa y Lil Jon, que llamó la atención de todos los invitados, en especial de su padre.

El señor se saca el sombrero, en clara muestra de molestia e indignación, y trata de acercarse a donde está su hija para impedir el show de los chambelanes, pero es detenido por otras dos personas.

El clip logró superar las 10 millones de reproducciones; cuenta con más de un millón de likes y miles de comentarios sobre el divertido momento que protagonizó el padre en su intento de impedir que sigan con el baile sexy delante de su "pequeña niña", en México.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y muchos internautas aprovecharon en mostrar su opinión por la escena. Muchos señalaron que se sentían identificados con el señor porque no permitirían que algún chico le baile de esa forma a su hija y menos delante de todos sus amigos y familiares en un evento tan importante.

"Así me imaginé a mi papá si me hubieran bailado", "la niña bien feliz y el señor bien enojado JAJAJA", "no me río porque perfectamente podría ser mi papá", "amé al señor bien enojado", "al pobre papá casi le da un infarto", "el papá en plan: 'Dejen a mi hija'", "o sea, la reacción del señor sí es divertida, pero por qué nadie habla de lo bien que baila el primer chambelán", "el pobre 'Don' haciendo corajes", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como el clip fue tomado con buen humor por varios usuarios de las redes sociales, y señalaron que el señor no "tenía motivos para interrumpir el momento de su hija" en su quinceaños.