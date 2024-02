¡Decepcionado! Turista llora al ver Machu Picchu envuelto por la neblina: "Por eso siempre investiguen"

A pesar de una meticulosa preparación, la visita de un turista a una de las siete maravillas del mundo, Machu Picchu, en Cusco, no cumplió plenamente sus expectativas. A pesar de llegar con gran entusiasmo a esta maravilla inca, se encontró con que estaba envuelta en una espesa neblina. En el video publicado en TikTok, él llora como expresión de su decepción y lamentó el gasto realizado para este tan esperado viaje a la ciudadela.

Un sitio turístico como este debe ser visitado habiendo investigado cuál es la mejor temporada para asistir, cosa que desafortunadamente el usuario no pudo hacer, generándole esa decepción que le quedará marcada de por vida.

La cuenta de la plataforma china, Rickybifi, publicó la experiencia que probablemente le quede guardada en su memoria, generándole más de un millón de visitas, cerca de 70 mil likes y aproximadamente 2900 comentarios, donde empatizaban con él, dejándole ánimos, y también criticando al sitio arqueológico peruano, acusándolo de sobrevalorado, e incluso de ser un sitio aburrido con pocas cosas por hacer. Además, se juzga las restricciones que se implantaron en los últimos años.

"Podrían sacarme de dudas, parece sobre valorado ese lugar", "Lo que pasa con todas las maravillas, es que las fotos que ven son publicitarias 'publicitarias' la realidad es muy diversa", "El lugar es una maravilla pero sus precios por las nubes y demasiadas restricciones", "Por lo menos 8000 mil soles debes llevar para que puedas conocer todo de cusco por qué no solo hermoso es Machu Picchu", "No logro definir si esta llorando o riendo", "Cuando llegas y lo miras desde arriba se ve espectacular, cuando vas llegando a las ruinas ya no es tan emocionante", "Siempre cuando viajen investiguen el clima del país para q no tengan ningún problema en clima y disfruten", "Por eso siempre investiguen cuando es la mejor temporada para ir a un lugar", fueron algunos comentarios.