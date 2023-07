Madre de familia aplica ingeniosa estrategia para ver "El gran chef famosos" mientras lava la ropa

18/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El exitoso programa 'El gran chef: famosos' ha cautivado a la audiencia peruana, convirtiéndose en uno de los shows más vistos de la televisión local. Su popularidad ha llevado a muchos televidentes a encontrar maneras ingeniosas de no perderse ningún episodio, y una madre de familia no fue la excepción.

No quería perderse de "El gran chef famosos"

Un video viral en TikTok, publicado por el usuario Víctor Marcelo (@viktormarcelo13), capturó el momento preciso en que su mamá aplicaba una creativa estrategia para ver el programa mientras lavaba la ropa.

Sin querer perderse ni un instante del nuevo episodio de la competencia gastronómica transmitida por Latina, la mujer encontró una manera de proteger su teléfono celular del agua mientras se ocupaba de las tareas domésticas.

Ingeniosa estrategia

En la escena grabada por Víctor Marcelo, se puede ver que la mujer se aseguró de que su dispositivo móvil esté a salvo del lavado. Con ingenio, había introducido su teléfono en una bolsa transparente y lo había colgado con unos ganchos al lado del lavadero. De esta manera, podía ver con tranquilidad "El gran chef famosos", mientras continuaba con sus labores cotidianas.

Reacción en redes sociales

El video se hizo viral rápidamente y atrajo la atención de la comunidad de TikTok. Superando las 518.900 reproducciones, el clip generó una oleada de comentarios elogiando la ingeniosa estrategia de la madre de familia para disfrutar del programa sin preocuparse por dañar su teléfono.

Los usuarios compartieron sus propias experiencias similares y se identificaron con la creatividad de la protagonista del video.

"¡No nos perdemos ni un capítulo!", "¡Buena idea, lo voy a aplicar!", "Igual que yo", "Así vi One Piece en la pandemia", "No me den ideas", "A tu mamá la está buscando la NASA", fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación viral.

La habilidad de esta madre de familia para encontrar una solución práctica y creativa para disfrutar de su programa favorito mientras realiza sus quehaceres domésticos resonó entre los usuarios de TikTok.

Su ingenio inspiró a otros a buscar formas innovadoras de disfrutar de sus programas preferidos sin perderse ni un segundo de diversión.

"El gran chef famosos" continúa deleitando a su audiencia con emocionantes competencias gastronómicas y momentos inolvidables. Mientras tanto, el video de la madre de familia sigue dejando una huella en las redes sociales, demostrando que la creatividad y el ingenio siempre encuentran su camino para seguir conectados con lo que más nos apasiona.