¿Te terminaron en el mes de marzo? TikToker revela las razones

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video publicado por la cuenta de Ana Paula, @peppermintpauli, ha generado polémica en las redes sociales al revelar cuáles serían las razones del por qué las parejas terminan más en el mes de marzo.

La joven del video aseguró que encontró una teoría que habla de un estudio de la Universidad de Washington que indica que en el mes de marzo hay más probabilidad de que las parejas rompan por el clima.

"Precisamente en esta época del año las personas sentían mucho calor, lo que hacía que replanteen sus vidas, teniendo en cuenta muchos aspectos, ya sean académicos y amorosos. La gente se 'liberaba de las cadenas'", manifestó la joven tiktoker.

Además, manifestó que la razón más aceptable para que las relaciones acaben es por los cambios de humor y de mentalidad en muchas personas en base a lo que realmente desean para ellas.

¿De qué trata el estudio universitario?

De acuerdo a la Universidad de Washington, ésta realizó un estudio en diversas parejas para comprobar la probabilidad de que en marzo terminen su relación; tras varios meses de seguimiento, el estudio arrojó que marzo superó a diciembre como el mes en el que las personas terminan sus noviazgos.

Según la teoría sobre el por qué las parejas terminan en marzo, se debería mucho a la influencia de los periodos vacacionales, los cuales coinciden con el fin de las vacaciones en diciembre y julio.

Asimismo, el centro de estudios aseguró que las parejas esperan después del 14 de febrero para poder terminar con su pareja. Entre los videos y comentarios en donde han expuesto esta teoría, aseguran que, en efecto, muchos terminaron con su noviazgo o su matrimonio en marzo.

Es decir, que las personas tienden a socializar más durante la primavera, por lo que en la interacción de conocer personas nuevas pueden ser infieles con su pareja y provocar una ruptura amorosa.

"Ahora entiendo todo": seguidores reaccionan al video

El video que ganó tanta notoriedad en las redes sociales ya tiene más de 2 millones de reproducciones en TikTok. Los seguidores de la cuenta @peppermintpauli no dudaron en mostrar su postura y opiniones sobre la peculiar teoría de las relaciones amorosas.

"Estoy leyendo esto después de terminar mi relación amorosa", "el año pasado me separé en marzo y después volvimos como tres meses después y literalmente me estoy por separar otra vez", "yo ni sabía de esta teoría y había terminado con mi pareja en enero y regresamos y justo ahora en marzo terminé completamente con él y me siento plena", "decía que era mentira y me terminaron el último día de marzo", son algunos de los comentarios en TikTok.