¡Insólito! Amante visita a su pareja en el hospital y se encuentra con la esposa: ¿Cómo reaccionaron?

El amor puede hacer que algunas personas realicen locuras o actos que normalmente no harían. Sin embargo, parece que una mujer se excedió, ya que pese a ser la amante de un hombre que estaba internado en un hospital, se atrevió a visitarlo y se encontró con la esposa, generando un tenso momento en el nosocomio.

El video del particular encuentro fue publicado en redes sociales y todo comenzó cuando la mujer estaba grabando a su esposa en el cuarto de Hospital. no obstante todo cambió cuando de los pocos segundos ingresó la amante del hombre.

La esposa no tardó en manifestar su disconformidad y molestia sin dejar de registrar el singular hecho. Incluso pidió consejos sobre lo que debía hacer, ya que la amante exigió quedarse a cuidar al hombre

"A mi esposo le hace falta la amante ¿cómo ven? (...) ¿Tengo que seguir cuidando o que la amante lo cuide? Estoy cuidando a mi esposo, me vengo aquí a desvelar, a estar a una silla donde no se duerme, lo traje a emergencia y quieren que me vaya porque quiere que la amante se quede (...) Este hombre va pa largo, ya tenemos cinco días aquí y faltan tres días más", expresó la esposa.