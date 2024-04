¡Insólito! Mujer se negó a pagar sus trenzas y la estilista la dejó pelada: "No es justo"

16/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una estilista no tuvo reparos en castigar a una de sus clientas por negarse a pagar el cambio de look que le realizó en su local.

Muchas personas acuden a centros estéticos y peluquerías para tratar de mejorar su apariencia, ya sea a través de maquillaje, cuidado de su cabellera e incluso un nuevo corte que impresione a sus allegados.

¿Castigó a la clienta?

En el material audiovisual, de solo un minuto y 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven estilista identificada como May empieza a hacer unas trenzas largas a su clienta Eliana, pero cuando llega el momento de cobrarle por el servicio, ella pone impedimentos.

Según lo relatado por la estilista, la clienta aseguraba que no le funcionaba la billetera virtual e intentó irse del lugar. Sin embargo, la chica tomó una drástica decisión: ¡la dejó pelada!

Según May, otra cliente que asistía al mismo lugar había alertado a la peluquera sobre el modus operandi de la joven, quien solía realizar tratamientos estéticos y luego irse sin pagar.

"Yo estaba trabajando y subo una historia mientras estaba con mi clienta acá, se ve un poco la cara de ella por el espejo, y otra clienta mía la ve por las redes. La reconoce y me dice 'mira, ten cuidado con esta chica porque tiene la costumbre de ir a las estéticas y hacerse de todo: pestañas, cejas, uñas, todo e irse sin pagar'", indicó.

Además, explicó que tomó la decisión de cortar las trenzas de raíz para evitar que la cliente jugara con su trabajo y el de otras colegas. El incidente se desarrolló con la presencia de un oficial de policía, ya que el local se encuentra cerca de un colegio y suelen patrullar la zona.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en dar 'con palo' a la estilista por tomar esa drástica decisión de dejarla 'pelada' y no llevarla intacta a la comisaría más cercana. Por otro lado, algunos usuarios aplaudieron a la joven por no dejarse 'pisotear' y que menosprecien su esfuerzo.

"Tiempo perdido ¡qué rabia!, ojalá que gracias a esta situación tu trabajo se multiplique", "excelente, te felicito, nadie juega con tu tiempo, tu esfuerzo y tu tiempo", "hiciste muy bien", "creo que exageró", "lo peor de todo es que lo va a seguir haciendo", "también le hubiera rapado las cejas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven estilista decidió castigar a una de sus clientas que se negó a pagarle por hacerle un nuevo look con trenzas 'fulani braids'.