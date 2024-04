Mujer repartidora sale a trabajar con su hijo en la espalda y usuarios reaccionan: "Sin duda es un ejemplo"

15/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con una imagen que se ha viralizado rápidamente, donde se ve a una mujer trabajar como repartidora y no descuidar el cuidado de su pequeño niño, a quien lleva en la espalda.

Muchos padres de familia no dudan en asegurar el bienestar de sus hijos, sin importar la edad que tengan. A pesar de las horas de trabajo, muchos tratan de dedicar su tiempo a ellos.

¿Digno de admirar?

En la escena que sucedió en una calle de la Ciudad Victoria, en México, se ve a la madre repartidora usar un casco y bajar los pedidos de comida de su motocicleta, que usa para su jornada diaria, pero lo que llamó la atención de los internautas fue que en su espalda colgaba a su pequeño.

El menor de edad también usaba un casco para que esté protegido durante el recorrido que realiza su progenitora para poder llevar un dinero que la ayude a solventar sus gastos.

"Sin rendirse y sin excusas. ¡Repartidora sin duda un ejemplo! Cuidando a su hijo en el Sol, trabajando sin rendirse", se lee en la breve descripción del post compartido, donde se refleja la escena que habría sido captada por un conductor.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la imagen se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la mujer por no dejar de salir adelante y no descuidar el cuidado de su hijo. Por otro lado, algunos usuarios lamentaron que las madres no tengan con quien dejar a sus pequeños en casa y se vean obligadas de exponerlos a sus jornadas laborales.

"A esas personas son a las que tenemos que apoyar, que a pesar de las adversidades buscan salir adelante", "qué irresponsabilidad!! Un peligro para ese niño que lo traiga con ella en la moto", "qué buen ejemplo, pero también me preocupa el bebé", "Dios los proteja, es la cruda realidad de los padres, no tienen con quién dejarlos en casa", "lo ama tanto que expone su vida", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Facebook.

De esta manera, la historia causó gran revuelo, por lo cual fue compartido en otras redes sociales, al ver como una mujer repartidora de comida no dudó en cargar en la espalda a su hijo mientras cumplía con su trabajo fielmente y así tener qué llevar a su mesa para comer.