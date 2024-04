Joven acude a su graduación con su bebé recién nacida en brazos: "Por ella saldrá adelante"

16/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un conmovedor y enternecedor video en TikTok, donde una influencer de 21 años recibió su diploma profesional en su graduación sosteniendo en brazos a su bebé, dejando un mensaje de que a pesar de ser madre muy joven no es impedimento para cumplir sus sueños.

La graduación universitaria es un momento emotivo y de felicidad que muchos desean compartir al lado de sus seres queridos, ya que lograron convertirse en profesionales y tendrán la oportunidad de demostrar sus conocimientos en el mundo laboral, aunque hay ocasiones en las que los planes no salen como se esperan y etapas que serían para después, llegan anticipadamente.

Celebra al lado de su bebé

En el material audiovisual, de solo 31 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Isabella Anduquia, una estudiante mexicana de tan solo 21 años, se encuentra en la ceremonia de su graduación al lograr culminar satisfactoriamente su carrera profesional, pero sorprendió tras subir al escenario cargando a su pequeña bebé recién nacida.

"Por ti, por mí, por nosotras. Esto es un motivo más para terminar lo que un día empecé", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener alrededor de tres millones de reproducciones y 429 mil reacciones en la famosa plataforma china.

Isabella contó que quedó embarazada a los 20 años sin planearlo y sin recibir el apoyo de quien era su pareja. Sin embargo, esto no la detuvo para lograr cumplir con sus metas.

La joven compartió el sacrificio que a diario enfrentó para seguir con sus estudios sin tener que descuidar a su "retoño", tratando de indicar que no existen límites ni excusas para salir adelante y que su pequeña será el motivo que necesite para lograr sus sueños.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por no darse por vencida con sus estudios. Sin embargo, otros usuarios la criticaron por salir embarazada a sus 21 años, asegurando que así tendrá que dejar muchas cosas de lado por tener que dedicarse "únicamente a su bebé".

"Tan niña, pero ella puede, yo también pude", "le hubieran enseñado a cuidarse", "qué hermosas las dos, mis mejores deseos", "qué orgullo poder lograr tus sueños", "ella será tu mejor compañera y amiga", "muero de ternura, qué lindas", "por ella saldrá adelante, será su principal motivación", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven de 21 años confesó que su embarazo no fue planeado y que no contó con el apoyo de su pareja en ese momento. Sin embargo, esto no la detuvo para lograr cumplir con sus metas y subir al escenario con su bebé recién nacida en brazos a recibir su diploma de graduación.