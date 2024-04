Joven confunde la bandera de Perú con la de Brasil y usuarios reaccionan: "Río de Coneiro"

03/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una joven extranjera cometió un grave error al confundir la bandera peruana con la de Brasil, ocasionando el debate entre los internautas por el respeto hacia otro país.

Muchas personas visitan otros países para conocer su variada gastronomía, costumbres y tradiciones. Sin embargo, no todos tienen esa oportunidad y solo ven los paisajes a través de fotografías y conoce la cultura con la educación que recibieron en el colegio.

¿Bandera peruana igual al de Brasil?

En el material audiovisual, de solo 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre recorre las calles para saber cuánto conocen sobre las banderas de otros países, por lo cual, no duda en acercarse a una joven de nacionalidad australiana y le muestra en su celular la bandera del Perú, sin esperar que le dé una peculiar respuesta.

¿De qué país es esta bandera?, pregunta el tiktokter, a lo que la chica dice: ¡ah, Brasil!, dejando atónito a todos los internautas de la famosa plataforma china. El clip logró miles de interacciones y alrededor de 1.8 millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros no tuvieron piedad y criticaron a la joven por no saber diferenciar las banderas, ya que los colores no son iguales.

"Perú, mejor 'equipiño de fuchibol du mundo'", "saludos de 'Sao Martin do Porres'", "saludos desde 'Río de Cerreiro'", "saludos desde las favelas de Ate", "saludos desde 'Chiclayaõ du norte du Brasily'", "saludos desde Huánuco, mejor 'clima do mundo"', "por estar ganando los partidos ya nos confunde con Brasil", "saludos desde 'Limaõ'", "desde Río de Coneiro", "Perú 'mais grande du mundo", "qué falta de respeto la suya, jajaja, se pasó", "cómo nos confunden de esa manera, qué falta de cultura, geografía", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven extranjera al ser interrogada por un tiktoker, confundió la bandera peruana con la de Brasil.