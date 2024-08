Joven se gradúa y entrega su diploma a sus padres como agradecimiento: "Este logro es de ustedes"

Una joven conmovió a todos en redes sociales al no dudar en dedicar su graduación a sus padres como forma de agradecimiento por todos los sacrificios y esfuerzos que hicieron para ayudarla a salir adelante.

Muchos jóvenes buscan convertirse en grandes profesionales, pero en el camino encuentran algunos problemas que los llevan a darse por vencidos con sus metas, pero algunos logran avanzar gracias al apoyo y amor incondicional de sus padres, quienes siempre dejan en claro que pueden contar con ellos "en las buenas y en las malas".

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Jessica luce su toga de color azul, estola y birrete, mientras sostiene con fuerza su diploma que acredita haber culminado satisfactoriamente sus estudios superiores.

A su lado se encuentran sus padres y no puede evitar empezar a llorar desconsoladamente mientras le entrega, primero a su madre, su estola y darle un fuerte abrazo, para luego hacer lo mismo con su padre, agradeciéndoles por siempre alentarla a nunca darse por vencida.

Seguidamente, en la descripción del video, Jessica resalta que este reciente logro profesional es de sus padres, porque sin ellos nunca se hubiera mantenido firme en cumplir uno de sus sueños.