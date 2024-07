Graduada sorprendida por su novio con foto de sus padres fallecidos: "Te guiarán desde el cielo"

28/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un conmovedor caso, como el de una joven que no pudo evitar emocionarse por el regalo que le dio su novio en su graduación: ¡foto de sus padres fallecidos!

Muchos jóvenes logran graduarse como profesionales y no dudan en compartir ese día con sus seres más queridos, entre ellos sus padres, quienes siempre están a sus lados dándoles su apoyo y amor incondicional para que no se den por vencidos a lo largo de sus carreras. Sin embargo, por distintos motivos, ellos no logran estar presentes.

Joven se quiebra por foto de sus padres

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que una joven, identificada como Vale Ribadeneira y quien luce su toga y birrete, se acerca hasta un chico quien sería su novio y queda asombrada por lo que tiene en sus manos, un regalo inesperado.

Con una gran sonrisa y algo tímida, la chica empieza a abrir la caja y se da cuenta de la foto enmarcada de sus padres y donde ella también salía como graduada.

"Mis padres fallecieron hace 1 año y 4 meses y mi novio me los trajo de vuelta por mi graduación", se lee en la breve descripción del clip, donde se ve a Vale rompiendo en llanto al saber que sus progenitores siempre la están cuidando desde el cielo y no se perdieron un momento tan significativo en su vida.

¿Qué dijeron en TikTok?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al chico por tan emotivo detalle hacia su novia, alegando que es "amor verdadero".

"Desde el cielo los va a cuidar siempre", "no dejes ir a ese hombre", "sentí el dolor al ver su expresión", "vaya que es buen novio", "creo que tus papás están tranquilos te dejaron en buenas manos con el novio que te tocó, me hizo llorar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así como el clip generó gran revuelo en redes sociales por el inesperado regalo que tenía preparado un joven para su novia en el día de su graduación: ¡una foto con sus padres fallecidos!